British invasion su Netflix serie Gb dominano visualizzazioni

(Di giovedì 19 settembre 2024)sunella prima meta' del 2024: quattro dei 10 più grandi show di quest'anno sulla piattaforma in streaming sono venuti dal Regno Unito (Un inganno di troppo 108 milioni, Baby Reindeer 88 milioni, The Gentlemen 76 milioni e One Day 39 milioni). Questo uno dei dati dell'ultimo Report sull'Engagement diffuso dal colosso di Los Gatos sulla base del 99% di tutte leda gennaio a giugno. Nella prima meta' del 2024 gli abbonati dihanno passato oltre 94 miliardi di ore sulla piattaforma (in lieve aumento dai 93 miliardi dello stesso periodo del 2023). Il thriller britannico Un Inganno di Troppo e' stato lo show piu' visto del semestre, seguito dalla terza stagione di Bridgerton, da Baby Reindeer e The Gentlemen.