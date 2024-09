Borsa | Milano positiva rimbalza Campari corre Mfe

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Ladiha brindato con l'indice Ftse Mib in crescita dell'1,16% al taglio dei tassi da parte della Fed insieme agli altri listini europei e a Wall Street dove i titoli di Stato americani si sono indeboliti al pari del dollaro mentre il Bitcoin ha fatto un salto in avanti. Grazie anche agli acquisti di azioni da parte della controllante Lagfin,(+9,54%) ha più che recuperato le perdite accumulate alla vigilia quando aveva perso lo 7,4% a causa dell'uscita del ceo. Il gruppo degli alcolici ha così distanziato Brunello Cucinelli (+4,53%), Prysmian (+3,96%), che ha ritoccato i massimi storici, e Ferrari (+3,79%) in una giornata in cui sono stati premiati un po' tutti i settori. Eccetto quelli tradizionalmente più difensivi, come le utilities Terna (-1,98%) ed Hera (-1,96%), anche se la peggiore è stata Inwit (-2,17%).