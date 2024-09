Bayer Leverkusen l’euro rivale dell’Inter debutta con un poker al Feyenoord!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 19 settembre 2024) Inizia bene il percorso in Champions League per il. Ileuropeobatte 0-4 ilin trasferta alla prima giornata. CHE ESORDIO! – Lo Stella Rossa non è l’unica euro-ad averto questa sera in Champions League. Anche il, che i nerazzurri affronteranno il prossimo 10 dicembre in trasferta, è sceso in campo per affrontare ilalla prima giornata. La sfida europea ha sorriso ai tedeschi, che hanno rifilato agli olandesi ben quattro gol, proprio come nell’ultima giornata di campionato all’Hoffenheim. Questa sera, alStadium di Rotterdam, ad aprire le marcature è stato Florian Wirtz, che al 5? scaglia il pallone verso la porta e lo deposita all’angolino. Pochi minuti dopo, al 9?, gli olandesi riescono subito a recuperare, mettendo a segno il gol del pareggio con Ramiz Zerrouki.