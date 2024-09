Baronissi Siniscalco | 700mila euro per la rigenerazione degli impianti sportivi

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 19 settembre 2024) “Esprimo soddisfazione e gratitudine per il finanziamento relativo alla riqualificazione del centro sportivo G.Figliolia – Palairno“, ha dichiarato il consigliere di FDI Tony. Investimento fondamentale per la nostra città che viene da 5 anni disastrosi in materia distica sportiva con uno stadio che è stato totalmente abbandonato: spogliatoi fatiscenti, manto erboso da ripristinare, impossibilita di utilizzo dei campetti interni, chiusi e pericolanti; la medesima situazione si rileva anche per i locali bar, settore ospiti da migliorare oltre ad un accesso dissestato e scomodo e certamente non accessibile.