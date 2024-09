Veronica Ferraro e Valentina Ferragni look invernali alla Fashion Week senza Chiara

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Nell’ultimo annoha dimostrato di avere tante contraddizioni, ma tra i suoi difetti sembra non ci sia posto per l’invidia. L’influencer e imprenditrice digitale, sul viale del tramonto dopo lo scandalo Balocco, non è stata più invitata dai brand agli eventi di moda e alle sfilate, e anche le sponsorizzazioni sono assenti o quasi ormai da tempo sui suoi profili. Eppure la sorella e la migliore amica continuano a girare nelle front row e questo non sembra suscitare fastidio a, anzialle sfilate Qualcuno direbbe che è solo grazie all’amica e sorella famosa chesono invitate aishow, e oggi cheè sulla lista nera non rifiutano mai di presenziare.