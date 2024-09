Travolto dal torrente in piena vigile del fuoco muore nel Foggiano

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Corpo nazionale dei vigili delin lutto per la morte del caporeparto disperso dopo che l'auto di servizio era stata travolta dalladi unsulla SS89 tra San Severo e Apricena, nel. Il corpo senza vita è stato recuperato dai colleghi sommozzatori all'interno dell'abitacolo dell'auto, poco più a valle del punto dove era stata travolta durante lo svolgimento delle operazioni di soccorso per il maltempo. Salvato il collega che era riuscito ad abbandonare la vettura, rimasto ferito e trasportato in ospedale in condizioni non gravi.   «Sono profondamente addolorato per la tragica scomparsa del caporeparto dei vigili della cui auto è stata travolta dalladi unmentre, con la sua squadra, era impegnato nelper prestare soccorso alla popolazione dopo che un'ondata di maltempo aveva colpito il territorio.