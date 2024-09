Totò Schillaci l’eroe di Italia 90 | Appena convocato pensai | almeno guardo le partite dal vivo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 18 settembre 2024)è morto all’età di 59 anni. L’ex attaccante è stato definitodel Mondiale casalingo del 1990.dei Mondiali 1990: «ho pensato:ledal» I francesi di Le Parisien scrivono di lui: Gianna Nannini ed Edoardo Bennato avevano interpretato così bene l’inno dei Mondiali del 1990, conosciuto come “Notti magiche”: un’ode alle serate dei tifosi che aspettano un gol sotto il cielono. Tutto ciò di cui avevano bisogno eradi un’intera nazione che spingesse la palla in rete rete. L’alla fine non vinse quella Coppa del Mondo, ma per i tifosi nacque una stella, un certo. «La mia carriera, in un certo senso, è durata tre settimane. Ma non le scambierei per niente al mondo con la vittoria di titoli»; Salvatoreaveva riassunto bene.