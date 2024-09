Totò Schillaci il ricordo di Giorgia Meloni | Grazie per tutte le emozioni che ci hai regalato

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Diversi i commenti di cordoglio da parte della politica per la scomparsa di. Da ogni latitudine politica, iniziando dal presidente del Consiglio,, che ha voluto dedicare al campione siciliano un post sui canali social.su: “Buon viaggio campione “ “Ci lascia un’icona del calcio, un uomo entrato nel cuore degli italiani e degli amanti dello sport nel mondo. Salvatore, per tutti, il bomber delle notti magiche di Italia ’90 con la nostra Nazionale.per leche ci hai, per averci fatto sognare, esultare, abbracciare e sventolare il nostro Tricolore. Buon viaggio, campione”. Così il Presidente del Consigliosu X.