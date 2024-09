Totò Schillaci | aggravate le condizioni dell’ex calciatore

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Nelle ultime ore è stato ricoverato all’Ospedale Civico di Palermo al reparto di pneumologia Nelle ultime ledell’ exOrazio, detto, si sono. Esso è attualmente ricoverato presso l’Ospedale Civico di Palermo al reparto di pneumologia. I medici che lo curano avevano dapprima visto dei miglioramenti fino ad oggi quando ledi Shillaci si sono tempestivamente peggiorate “Nelle ultime 24 ore lecliniche del paziente Salvatoresono in sensibile peggioramento, il supporto farmacologico e strumentale delle funzioni cardiorespiratorie consentono al momento una stazionarietà dei parametri vitali. In atto il paziente effettua anche terapie antidolorifiche, è sedato farmacologicamente ed è accudito in maniera continuativa dal personale medico e infermieristico e dai familiari“.