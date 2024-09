Tempesta Boris | scuole chiuse frane e danni Ricerche in corso per l’aereo disperso

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Bologna - Lacontinua a causare disagi in diverse regioni italiane, in particolare sulla costa adriatica e in Emilia-Romagna, dove l'allerta rimane rossa. Le previsioni meteorologiche non promettono miglioramenti, con piogge intense e forti venti che continueranno a interessare il territorio nelle prossime ore. "Evitare gli spostamenti è fondamentale per garantire la sicurezza della popolazione," ha dichiarato Irene Priolo, presidente facente funzione della Regione Emilia-Romagna. In accordo con i presidenti delle province, è stata disposta la chiusura dellee si invita chi può a lavorare in smart working. La misura riguarda la città metropolitana di Bologna e le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.