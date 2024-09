Sono arrivato a pesare 200 chili mi rifugiavo nel cibo Bullizzato perché gay mi sono creato un’armatura di indifferenza | Francesco Nozzolino si racconta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Una vita difficile, a cui ha dovuto rispondere con uno scudo di protezione. Una protezione dal dolore e dal bullismo.Saverio, influencer e personaggio televisivo, ha ripercorso la sua vita in una lunga intervista a Fanpage. Un’infanzia, la sua, scandita dalle cure amorevoli di una madre che “amavo, mi portava sempre con sé, la seguivo ovunque. All’ora di pranzo mi aspettava fuori dalla scuola. Parlavamo tanto. Senza di lei mi sentivo solo”. Una relazione, però, che si è dovuta interrompere, bruscamente, a causa della malattia di lei. A cuiha dovuto fronteggiare diventando “autonomo in fretta. Quando tornavo da scuola cucinavo per me e per mio padre”. E la mente torna in fretta a quel marzo 2011, giorno in cui non ha risposto al telefono all’ultima chiamata di sua madre: “Mi sentirò sempre in colpa per non aver risposto a quella chiamata.