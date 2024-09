Scommesse over 15 secondo tempo da sballo | 5mila euro

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 18 settembre 2024), undici partite tutte allo stesso modo: colpo da. Quasicon solamente 3investiti. I dettagli Undici partite. Tutte con lo stesso pronostico. Una schedina di soli 3per un colpo da sogno da quasi. Per essere precisi con la somma parliamo di 4.981,04. Una vincita clamorosa (AnsaFoto) – Ilveggente.itIl fatto è successo nello scorso weekend a Cittanova, nell’agenzia GoldBet del paese in provincia di Reggio Calabria, nella piana di Gioia Tauro. Una schedina che, come detto, è stata centrata pronosticando tutti gli eventi allo stesso modo. E non è stato facile per nulla, soprattutto perché le gare erano concentrate solamente per il. E infatti, tutte le quote, tranne una, erano oltre il 2 volte la posta in gioca. Il cliente ha deciso di giocare a sistema, magari pensava che qualche match potesse sfuggire al suo pensiero.