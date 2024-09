Sabrina Salerno ha un tumore al seno | La prevenzione è importante

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 18 settembre 2024)ha condiviso un post su Instagram per svelare ai suoi fan che è le stato diagnosticato unal, per il quale sarà operata oggi. Nella foto condivisa sui social, la popstar ha spiegato che la malattia le è stata diagnosticata a luglio e ha ribadito l’importanza della, attraverso la mammografia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daOFFICIAL (@fficial) Nella foto condivisa su Instagramè in ospedale, con una flebo attaccata al braccio. Sotto la maglia trasparente nera si intravede un’altra benda sul petto, poco sopra ildestro. Nella caption la popstar ha scritto: “Ci siamo. Tra poche ore entrerò in sala operatoria per un intervento ala causa di un nodulo maligno. Come ogni anno, a luglio, ho fatto la mammografia.