Sabrina Salerno ha un tumore al seno Il post dall’ospedale prima dell’operazione

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Treviso, 19 settembre 2024 –è in ospedale: la showgirl si deve operare per unal. A rivelarlo è lei stessa su Instagram con una foto e undalla sua stanza nell’ospedale Ca' Foncello di Treviso. "Tra poche ore entrerò in sala operatoria per un intervento ala causa di un nodulo maligno", scrive l'icona sexy degli '80 e '90, che nello scatto appare in piedi accanto al letto ma con al braccio una flebo. Poi spiega come ha scoperto la malattia. "Come ogni anno, a luglio, ho fatto la mammografia. Sono stati mesi accompagnati da tanta paura, ansia, malinconia ma soprattutto tanta speranza e voglia di reagire – prosegue –. La prevenzione e la diagnosi precoce può salvarci la vita".