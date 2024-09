Roma esonero De Rossi | perché curare il sintomo e non la patologia?

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 18 settembre 2024)Deile non la? L’di Daniele Dea 7 mesi dal suo subentro a Mourinho e a poco più di 4 dall’investitura dei Friedkin, culminata con la firma di un triennale, potrebbe sembrare un fulmine al ciel sereno. Non lo è. Non con i Friedkin, che hanno già dimostrato di non guardare in faccia a nessuno, di non “agire” (da valutare poi il come) e non di parlare. Potremmo sciorinare i numeri positivi portati da Denei primi tre mesi, a posteriori forse frutto della “responsabilizzazione” di un gruppo di calciatori dinanzi un, come anche le difficoltà di una squadra che nelle ultime dieci giornate (tra questa stagione e quella passata) ha vinto una sola volta (contro il Genoa).