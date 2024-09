Nubifragio oggi a Rimini | sottopassi allagati colate di fango e strada chiusa a Morciano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024), 18 settembre 2024 - Acqua che non si aspetta. Altro che benedetta. Acqua che questa notte ha inzuppato la provincia diarrivando a segnare picchi di 131 millimetri caduti dal cielo sul territorio della Valconca (89 quelli acittà ). Uninnescato dal ciclone Boris che non è passato inosservato con il comando provinciale dei vigili del fuoco e il coordinamento provinciale della protezione civile al lavoro a pieno organico su tutto il territorio. Valconca Le maggiori criticità si sono registrate in Valconca, dove nel territorio comunale di, in via Marconi, un negozio si è allagato ed è stato necessario l'intervento della motopompa per spurgare l'intasamento della linea di smaltimento acque.