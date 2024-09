Napoli muore Chiara Iaconis a causa di un oggetto volante | si indaga sul triste incidente

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Non ce l’ha fatta, la giovane ragazza che da turista passeggiava per le strade cult dei Quartieri Spagnoli a, nel weekend di metà settembre 2024, prima di finire vittima di un tremendo. Una notizia sconcertante e particolarmente dibattuta a mezzo media, dalle tv passando per via social, quella della morte della giovane che originaria di Padova si trovava in vacanza nella città del Sole quando veniva colpita da unpiovutole sul capo prima di essere ricoverata in ospedale, per poi spegnersi.a 30 anni: ildestino in vacanzalascia un vuoto incolmabile nei cuori di chi l’amava come i genitori e il fidanzato. La giovane non si é mai ripresa a seguito dell’che avveniva nel pomeriggio di domenica 15 settembre 2024 per le strade storiche di