LIVE Italia-Spagna 0-1 Mondiali hockey pista 2024 in DIRETTA | vantaggio degli iberici

(Di mercoledì 18 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:36 Secondo fallo per la, ancora a zero il conto dell’. Time out per gli13:54 Fuori Banini e Cocco, dentro Pozzato e Faccin. 14:55 Cocco va già in area, ma non c’è niente. 15:17 Bellissimo tiro di Cocco, ma c’è la risposta del portiere spagnolo. 15:50 Si concretizza il cambio. fuori Ipinazar, dentro Malagoli 17:43 Ora gli azzurri non si devono scomporre. I nostri ragazzi sembrano un po’ ingessati; un atteggiamento proibitivo contro una corazzata del genere. Intanto si prepara Malagoli 18:18 Arriva il GOAL della, dalla distanza Bargallò fa centro rubando la pallina ad Ipinazar. Proteste azzurre per un presunto fallo. Inutili.0-1 19:02troppo macchinosa nella manovra, lain due passaggi arriva dentro.