L’eleganza sofisticata dei tailleur Liu Jo per l’Autunno

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Life&People.it Un’armatura per sopravvivere alla realtà della vita quotidiana.Così Billi Cunningham, colui che per primo fotografò “lo stile della strada”, definiva la moda. Molto più di semplici abiti a due dimensioni, atti a vestire la tridimensionalità di un corpo, ma una corazza solida che apre l’accesso ad una sfumatura dell’anima, improvvisamente manifesta agli occhi dell’altro, per dare traccia di sé nello svolgersi inesorabile dell’esistenza. In virtù di tale potere, la storia di alcuni capi si lega indissolubilmente alla volontà di manifestare un’urgenza, non con il verbo, ma ricorrendo alla forza universale del linguaggio non verbale.