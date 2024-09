‘La Passione di Cristo’ Mel Gibson è in Puglia per il sequel ‘Resurrection’

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di mercoledì 18 settembre 2024) (Adnkronos) – Si parla da anni di undi ‘Ladi, ma sembra che oravedrà veramente la luce e che sarà girato ancora una volta in Italia. In questi giorni Melè stato avvistato prima a Matera (che fu set di moltissime delle scene del kolossal del 2004) e ora a Gravina, in. A dare la notizia è stato Giuseppe Toscano, proprietario di Toscaffè, su Instagram. “Shock totale, esco fuori al bancone del bar – ha scritto – e c’è Melseduto ai tavoli del bar a bere qualcosa”. Crocs nere, camicia blu e pantaloni corti, l’attore e regista statunitense si è lasciato fotografare insieme a Toscano e ai dipendenti del bar di Gravina.