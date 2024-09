Io le odio Feltri durissimo sulle politiche Green

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Vittorionon usa giri di parole per esprimere il suo dissenso, in ogni campo. E lo ha fatto anche stavolta, ospite di Bianca Berlinguer e del suo programma “Cartabianca” su Rete4. Nella puntata del 17 settembre si parla, tra le altre cose, delle nuove. E asanguinano le orecchie, tanto che si scaglia contro le auto elettriche, puntando poi il dito contro la miopia dela tutti i costi, che – secondo il direttore – sta mandando in crisi, tra l’altro, proprio l’industria automobilistica ordinaria. “Da quando si costruiscono auto elettriche l’industria automobilistica è andata a farsi benedire“, esordisce, riferendosi agli ultimi dati pubblicati e anche alla grave crisi che ha colpito la Germania e che di riflesso sta trainando a fondo anche l’Italia.