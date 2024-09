Inter prova da Champions a casa Guardiola

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Quanto peserà concretamente il pareggio di Manchester sulla corsa europea dell'si scoprirà solo vivendo. Bisogna comprendere a fondo il meccanismo della classifica unica, pesi e contrappesi di un format ancora sconosciuto. Il modo con cui i nerazzurri hanno tenuto testa al City di, però, consente di dire con certezza già a settembre che chi considera la squadra di Inzaghi una dei cavalli di corsa in Europa non sbaglia. Matura, compatta, fisicamente pronta e con un'identità precisa: tutto quello che serve per attraversare il mare mosso della nuovaLeague e cercare di sbarcare a primavera. E' stato un pareggio giusto. L'può mangiarsi le mani per almeno tre situazioni finalizzate male (Darmian e Mkhitaryan soprattutto), il Manchester City ha sfondato in parte le linee nell'ultima mezz'ora quando Bastoni e compagni sono andati un po' in apnea.