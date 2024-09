Il giudice sportivo Caldara niente stangata Salta una sola giornata

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) L’estate senza fine poi finì, cantavano gli Alunni del Sole, gruppo che andava forte nei primi anni Settanta. E così, la seduta a porte aperte che Bisoli concede settimanalmente a tifosi e giornalisti, dopo tanti appuntamenti con il sole a picco su campo e tribunetta dello Zelocchi, ieri è andata invece in scena in una mattinata allietata da una piacevole aria fresca, anche se sullo sfondo ‘osservata’ da più di una nuvola minacciosa. Una trentina i tifosi presenti. La squadra, dopo una prima parte di lavoro in palestra, si è spostata nella ‘gabbia’ a fianco del campo per alcuni esercizi senza pallone, per poi spostarsi sul rettangolo verde. Da lì in avanti la sfera ha fatto da padrone, con più di una partitella tattica ristretta a unametà campo, per poi terminare con la più classica delle partitelle a ranghi contrapposti.