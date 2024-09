I look più riusciti dallo street style di Milano hanno un dettaglio fondamentale

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Le vie dipullulano di addetti al settore, influencer e it-girl, il che vuol dire solo una cosa: è iniziata laFashion Week. Sulle passerelle vanno in scena le collezioni primavera estate 2025, per le strade lo show dellodove a battersi sonostudiati nelcapaci di dettare le tendenze tanto quanto quelli sulle catwalk. Tra le mise più riuscite unha catturato l’attenzione: le borse colorate. Versatili e capaci di elevare ogni outfit, giocano un ruolo cruciale neipiù. Dalle nuance più incisive a quelle più classiche. A fare la differenza è lo styling che richiede forti contrasti e quel tocco di audacia necessario per farsi notare tra la folla.