Grande Fratello Jessica Morlacchi attratta da uno degli inquilini? Mi piace ma è troppo per me non mi guarderà mai! la confessione

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Nonostante i primi concorrenti della nuova edizione delabbiano fatto il loro ingresso in Casa da poco più di 24 ore, tra alcuni di loro sono già nate le prime simpatie. Se, infatti, da un lato Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sembrano avere instaurato un certo feeling, dall’altro anche la cantantesembrerebbe aver già sviluppato un interesse per uno dei suoi co. Stiamo parlando del pallavolista ed ex tentatore di Temptation Island Javier Martinez, che avrebbe già conquistato le attenzioni della cantante romana. Nella giornata di ieri, infatti, Shaila, Lorenzo esi sono ritrovati a parlare in giardino di uomini ed è stato proprio in questa occasione che laha confidato a Spolverato di avere una preferenza per Martinez.