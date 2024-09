FOTO Giornata mondiale della sicurezza del paziente | l’ospedale Fatebenefratelli si illumina d’arancione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiMartedì 17 settembre si è celebrata il “World Patient Safety Day –del” – iniziativa promossa dall’OrganizzazioneSanità (OMS) per esortare a sostenere l’attenzione e l’informazione sul temadelle cure epersona assistita. Quest’anno è stato individuato come tema principale il miglioramento dei processi diagnostici per ladel. AncheSacro Cuore di Gesùdi Benevento, in tale ottica ha aderito allaed al fine di sensibilizzare la popolazione e di vedere un suo maggior coinvolgimento nel percorso di cure, ha illustrato le potenzialitàCardio-TC.