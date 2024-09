Dalla parte dei bimbi ricoverati La ‘Pigiama run’ per donare un ecografo al Bufalini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Un bambino malato, magari ricoverato in ospedale, passa la grandel suo tempo in pigiama, circondato dall’affetto della sua famiglia ecompetenza dei medici che lo assistono. Ma anchesolidarietà di un’intera comunità, quella che venerdì 20 settembre alle 18.30 si darà appuntamento all’Ippodromo – in pigiama, appunto - davanti alla pista di atletica, percipare alla prima edizione cesenate di, l’iniziativa ideata da Lilt, la Lega Italiana per la Lotta ai Tumori, che dopo il successo della prima edizione 5 anni fa a Milano, ora coinvolge 40 città in tutta Italia. Cesena compresa. I ricavati dell’evento (al quale si puòcipare iscrivendosi fin da ora sul sito www.pigiamarun.