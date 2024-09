Ciclismo | van Aert con Visma Lease a Bike fino a fine carriera

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Wout vane il Teamcontinueranno insieme a lungo. Il contratto del ciclista trentenne scadeva nel 2026 ed è stato prolungato ‘a tempo indeterminato’. Il campione belga correrà con il team olandeseal suo ritiro. “Non ho dovuto pensarci a lungo quando è venuta fuori questa idea. Prima di tutto perché nel Teamlavoriamo con le persone migliori e le migliori attrezzature possibili. Insieme siamo costantemente alla ricerca del miglioramento, il che significa che continuiamo a crescere individualmente ma anche come squadra“, ha detto il belga. “A parte questo mi sento a casa in questa squadra e ciò è molto importante per me. Questo gruppo è unico ed è con me da cinque anni e voglio continuare così. Ecco perché ho deciso di rimanere qui per sempre“, ha aggiunto van