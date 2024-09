Chi l’ha lanciata Chiara uccisa dalla statuetta caduta dal balcone da una telecamera la scoperta

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 settembre 2024) È morta martedì 17 settembre all’Ospedale del Mare di Napoli, dove era ricoverata,Jaconis, la ragazza di 30 anni di Padova, ferita alla testa durante un tour turistico nei Quartieri Spagnoli a Napoli. Nella giornata di domenica la ragazza era stata colpita da un oggetto di onice a forma di elefante, una statuada unnel centro storico del capoluogo campano, poco dopo le 16, in via Sant’Anna di Palazzo, nella zona dei famosi Quartieri Spagnoli, e le sue condizioni erano parse da subito gravissime. La vicenda è avvenuta domenica pomeriggio, quando in quel momento la strada era molto affollata di turisti. La turista si trovava con il fidanzato in via Sant’Anna di Palazzo per un ultimo giro prima del ritorno a casa previsto nella serata di domenica con un volo in partenza dall’aeroporto di Capodichino. Poi lo choc.