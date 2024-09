Castrazione chimica il governo accoglie la richiesta di un tavolo tecnico della Lega

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ilha dato il via libera a un ordine del giorno firmato da Igor Iezzi, esponente, durante la discussione sul ddl sicurezza. L’obiettivo è aprire uno una commissione per valutare, nei limiti dei principi costituzionali, la possibilità di introdurre percorsi di assistenza sanitaria per i condannati per reati di violenza sessuale. Questi percorsi, a cui i condannati potrebbero aderire su base volontaria, comprenderebbero trattamenti psichiatrici e farmacologici, con la possibilità di ricorrere al blocco androgenico, conosciuto anche come