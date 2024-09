Caffè rincari senza precedenti | a Milano la tazzina arriva a 130 euro

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 18 settembre 2024)- Prezzo delalle stelle, tra materie prime in rialzo e la sfida di mantenerlo accessibile per i consumatori milanesi. «Ammazzo il tempo bevendonero bollente» cantava Fiorella Mannoia nel 1983. Quarant'anni dopo, a rendere davvero bollente lasono i prezzi in costante crescita della materia prima. Dopo le ferie estive, un espressoa costare in media 1,30, una conseguenza diretta dell’aumento del prezzo dei chicchi di: +4,3% nell'ultimo anno e un ulteriore 3,5% tra giugno e luglio. Materie prime in rialzo Secondo i dati dell’indice dei prezzi al consumo, al’aumento del costo della materia prima ha triplicato il tasso medio d’inflazione, che si attestava a luglio all’1,4%. Lo stesso trend riguarda altri prodotti come il cacao, che ha registrato un rincaro del 6,5% in un anno e dell’1,5% in un solo mese.