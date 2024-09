Bologna volenteroso gli manca solo il gol | 0-0 all’esordio in Champions contro lo Shakhtar

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Dal 1964 al 2024, 60 anni dopo iltorna inLeague e fa pure una bella figura. Tanta emozione al Dall’Ara, nonostante la pioggia che copre anche qualche lacrima versata per Totò Schillaci, maestro del gol italiano. A proposito di gol e di Italiano, alil guizzo per sbloccare il risultatolo Shakthar. Pronti via Posche rischia di rovinare tutto poco dopo il fischio di inizio gara: maldestro intervento in area e calcio di rigore sul quale Skorupski neutralizza il talento Sudakov, già attenzionato da Juventus e Napoli in passato. Passata la paura ilprende campo e coraggio. La partita è divertente, occasioni da ambo le parti con un buon piglio degli emiliani che con Ndoye e Orsolini provano a far male sulle corsie esterne ma non trovano la via del gol.