Bene l’Ancona ma nel club serve chiarezza Tra Marconi e Polci non è scoccata la scintilla

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Crescesquadra e, passo dopo passo, si prepara a farlo anche la società. Perché una società più forte è condizione indispensabile per attirare nuovi sponsor e nuovi soci. Se, dunque, da un lato la Ssc Ancona che vince per la seconda volta consecutiva, per di più a Fermo, contribuisce all’entusiasmo della piazza, duramente provata dalle vicende dell’Us Ancona di quest’estate ma pronta a recuperare fiducia anche e soprattutto grazie all’opera di tre bandiere storiche come Vincenzo Guerini, Massimo Gadda e Andrea Bruniera, dall’altro la società dideve ancora trovare l’accordo sull’organigramma che dovrebbe essere deciso lunedì prossimo, dopo la riunione saltata di mercoledì scorso.