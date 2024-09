Baby Gang di nuovo nel mirino della giustizia | chiesti 3 anni di reclusione per disordini durante un video Intanto il rapper corre con la promozione in tv

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Continua a non esserci pace per, all’anagrafe Zaccaria Mouhib. Ildi 23, dopo la scarcerazione avvenuta lo scorso luglio e l’assoluzione dal reato di rapina con la pena dimezzata per la sparatoria a Milano, è tornato sotto i riflettoriProcura di Milano. Infatti è stata chiesta una condanna a 3diper idel 10 aprile del 2021, in zona a San Siro a Milano, quando il collega tNeima Ezza (vero nome Amine Ez Zaaraoui) stava realizzando unmusicale. Sulla scena erano presenti circa 300 comparse, tra cuie Neima con alcuni anche minorenni. D’un tratto però la situazione sarebbe degenerate con il lancio di oggetti contro le forze dell’ordine. Le accuse sono di “manifestazione non autorizzata e di resistenza a pubblico ufficiale”.