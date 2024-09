Aveva già due mutui ma Il lutto di Pino Insegno chi è stato suo padre | parole commoventi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Momento difficile per, conduttore di Reazione a Catena, ma anche stimato attore e doppiatore romano. Come riporta l'Adnkronos, infatti, è venuto a mancare all'età di 92 anni ilArmando. Le esequie si terranno oggi, alle 11, presso la Chiesa parrocchiale di Regina Pacis, nel quartiere romano di Monteverde. Armandolavorato come vetrinista ed era di origini genovesi (e di cuore calcistico rossoblu), poi trasferitosi nella capitale per lavoro.sposato Romana Di Lorenzo, sorella maggiore degli attori Rossana Di Lorenzo e Maurizio Arena. È sempreun vero e proprio punto di riferimento, fonte di ispirazione e resilienza e il mondo dello spettacolo si stringe attorno al conduttore di Reazione a Catena, il game-show in onda su Rai 1.