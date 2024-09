Vendemmia lavoro duro e caporalato | così la cronaca si mescola ai miei ricordi personali

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) La notizia è stata subito archiviata. Come in un film dell’orrore, Satnam Singh era stato “scaricato come un sacco di spazzatura vicino a casa sua” (Times of India, 19 giugno 2024). Nel suo paese di origine, l’incidente aveva “suscitato indignazione contro il gang-mastering e le moderne forme di schiavitù in Italia, in particolare nelle regioni meridionali. “L’indignazione per la morte di Singh evidenzia le difficoltà incontrate da migliaia di immigrati indiani che lavorano nel settore agricolo italiano. Questo tragico evento sottolinea le pessime condizioni die la mancanza di adeguate misure di sicurezza” (Times of India, 26 giugno 2024). Gang-master sono sia i caporali, sia gli intermediari illegali e i trafficanti, sia i padroni aguzzini che maltrattano i dipendenti.