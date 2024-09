The Sims 5 non uscirà ma EA ha annunciato un film un ricco supporto per The Sims 4 e tanto altro

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 17 settembre 2024) Oggi Electronic Arts ha condiviso tante novità riguardanti The, rivelando prima di tutto che The5 nonpiù, condividendo inoltre non poche informazioni in merito ai “nuovi modi di giocare” con tutta una serie di prodotti legati al franchise. Come leggiamo sul sito ufficiale, il publisher canadese hauna collaborazione con Amazon MGM Studios per realizzare unsu Theche vedrà Kate Herron alla regia, mentre della sceneggiatura se ne occuperà Briony Redman. LuckyChap e Vertigo Entertainment saranno i produttori insieme al team di The, con Herron e Redman come produttrici esecutive. Electronic Arts hainoltre il Kit dei Creatori di The4. Si tratta di “kit ideati e costruiti dai creatori della comunità per realizzare nuove collezioni con stili unici e un nuovo potenziale narrativo”.