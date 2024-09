Successo per il ‘Premio Internazionale Giornalistico e Letterario Marzani’ 17 riconoscimenti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiUn concerto coinvolgente dal titolo “Morricone for Cello&Piano”, che ha visto protagonisti i musicisti Emilio Mottola e Gennaro Musella, ha inaugurato la serata finale del “PremioMarzani”. Si tratta di un incontro, giunto alla sua XVII edizione, che anno dopo anno si afferma sempre più come un importante promotore di valori culturali e sociali. Tale riconoscimento, infatti, si conferma come un punto di riferimento nel panorama culturale elocale. La serata ha visto la partecipazione di diciassette premiati, insieme a una menzione speciale. L’Associazione Campania Europa Mediterraneo, presieduta da Enzo Parziale, ha selezionato icon attenzione, sostenuta anche dal patrocinio morale della Provincia di Benevento e del Comune di San Giorgio del Sannio.