Strage di Paderno Dugnano il 17enne trasferito nel carcere di Firenze dopo l’incontro con i nonni

(Di martedì 17 settembre 2024) “Non lo abbandoneremo mai, gli staremo sempre vicino”. La promessa del nonno del, che poco più di due settimane ha ucciso padre, madre e fratello a, nel Milanese, è stata mantenuta. Ieri il, che la notte tra il 31 agosto e il 1 settembre ha inferto 68 coltellate alle vittime, ha incontrato nelminorile Beccaria iche da giorni avevano chiesto di vederlo perché, comunque, malgrado ciò che è successo e che resta senza una vera spiegazione, hanno deciso di non abbandonare il nipote e di “sostenerlo”. Cinque giorni fa il Tribunale per i minorenni di Milano aveva autorizzato, su richiesta della difesa, il colloquio,che sia ilche i, così come gli altri familiari, avevano manifestato la loro disponibilità.