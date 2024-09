Steward tra i tavolini dei bar Debuttano le pettorine gialle contro la malamovida in centro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024) Torneranno a vedersi inle. Gliinizieranno il loro servizio domani per terminare il 16 novembre. "Le modalità saranno analoghe alle precedenti edizioni - ha spiegato l’assessore alla polizia locale Rodolfo Faldini - e glisaranno impegnati nelle serate di mercoledì, venerdì e sabato". Tre giorni, quelli in cui ilè maggiormente frequentato e in cui è più facile che si verifichino episodi dicome testimoniano i numerosi video postati sui social. Venerdì scorso, ad esempio, è stata documentata l’aggressione a colpi di mattarello a un anziano con problemi di dipendenza che forse si era mostrato un po’ troppo fastidioso. Prima ancora ci sono state risse tra gli avventori dei bar seduti in piazza della Vittoria e anche durante la notte bianca in corso Carlo Alberto sono volatiche hanno sfondato una vetrina.