Spianate demolito l’immobile abusivo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) Altopascio (Lucca), 17 settembre 2024 – È statooggiabusivamente realizzato a, grazie ad un’operazione congiunta coordinata dal Prefetto che ha visto in azione tutte le forze dell’ordine presenti in provincia e i vigili del fuoco. È stata così data concretezza a un impegno che il prefetto si era preso ad Altopascio nei mesi scorsi quando aveva tenuto il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica proprio nella cittadina del Tau, come primo momento di una modalità di lavoro che mette i territori al centro oltre che per suggellare il rapporto di collaborazione istituzionale a salvaguardia del bene comune e dell’interesse pubblico.