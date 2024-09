Scontri Cagliari-Napoli attesa per la sentenza del Giudice Sportivo | Rischio stangata

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 17 settembre 2024) Nelle prossime ore èlada parte delin merito agliavvenuti durante la sfida tra. Non si esclude un provvedimento fortissimo. Fanno ancora discutere le immagini deglitra le tifoserie di, che in occasione dell’ultima sfida di campionato hanno costretto il direttore di gara a interrompere il match per qualche minuto, nella prima frazione di gioco. Tutto materiale che in queste ore è sotto esame da parte del, che quanto prima è chiamato a fare luce sui provvedimenti che, a questo punto, sembrano essere ormai inevitabili. Cosa rischia il? A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui lo scenario più pesante potrebbe riguardare proprio la società sarda, per cui non si esclude anche un turno di chiusura della Domus.