Sanità medici Roma | Carenza personale e insicurezza in 1 500 l’anno lasciano

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 17 settembre 2024) (Adnkronos) – "cronica di, ricorso allana difensiva per evitare contenziosi con i pazienti. Questi i principali problemi che assillano iitaliani tanto da voler abbandonare il Servizio sanitario nazionale. Solo a, dove lavora circa il 10% di tuttiitaliani, ogni anno gettano la spugna in 1.500. Il che L'articolo: “, in 1.500” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.