Pino Insegno morto il papà Arnaldo | chi era

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 17 settembre 2024) Il mondo dello spettacolo italiano si stringe attorno ae al fratello Claudio, entrambi in lutto per la scomparsa del padre. Il noto attore, doppiatore e conduttore del programma Reazione a Catena ha perso il suo caro, che si è spento all’età di 92 anni. Un addio che arriva silenziosamente, ma che lascia un profondo vuoto nella vita dei figli e di chi ha avuto la fortuna di conoscere. Le esequie si terranno domani, mercoledì 18 settembre, alle ore 11 presso la Chiesa parrocchiale di Regina Pacis, nel quartiere romano di Monteverde.ilLa notizia della morte diha scosso non solo la famiglia, ma anche l’intero ambiente dello spettacolo.