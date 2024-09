Peggiora tempo in Toscana | nuova allerta meteo

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 17 settembre 2024)inin, la sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore valido per tutta la giornata di mercoledì 18 settembre per le zone appenniniche nord-orientali.inmento incon precipitazioni più frequenti ed abbondanti lungo la dorsale appenninica (sui crinali e versanti emiliano-romagnoli) e raffiche di grecale.già congialla in vigore martedì 17 settembre. Previste precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio, più frequenti ed insistenti sulla dorsale appenninica (in particolare sui crinali e versanti emiliano-romagnoli).