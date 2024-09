Milan-Liverpool 59 826 spettatori a San Siro | con la Dinamo Zagabria alle 18 45 più presenze

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 17 settembre 2024) Persono 59.826 gliufficiali comunicati dal club rossonero. Si tratta di un dato di gran lunga inferiore al match contro il Venezia di sabato, ma questo era nelle attese. Il dato suglidi stasera, però, è addirittura inferiore alla sfida contro ladel 14 settembre 2022, di certo rivale non dello stesso calibro dei Reds, ma soprattutto legato a una partita che si è giocataore 18.45 infrasettimanalmente, dunque ancora in orario di lavoro, e non di sera. In sostanza, si tratta di un dato abbastanza inferioreattese per una partita di cartello di Champions League. Queste le partite della fase a gironi di Champions League con maggiorinegli ultimi anni:-Psg 75.649,-Borussia Dortmund 75.292,-Chelsea 75.051,-Salisburgo 74.292,-Newcastle (18.45) 65.595,-D.18.