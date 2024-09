Mezzogiorno Cisal Cavallaro | Potenziare infrastruttura ferroviaria per rilanciare il territorio

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di martedì 17 settembre 2024) Francesco, segretario generale della: “ Un sistema ferroviario efficiente rappresenta, l’elemento di base per rendere ilrealmente competitivo” Roma. “Probabilmente la priorità più impellente per il rilancio del Sud rimane, in tutto questo contesto, il potenziamento dell’e non solo in relazione alla prospettiva legata al Ponte sullo Stretto. Un sistema ferroviario efficiente rappresenta, infatti, l’elemento di base per rendere ilrealmente competitivo dal punto di vista industriale e turistico. Solo con treni all’avanguardia, secondo gli standard europei, sarà possibile movimentare viaggiatori e merci in modo realmente concorrenziale, affrontando in modo serio, per quanto riguarda le merci, la concorrenza delle rotte marittime mirate sui porti del nord Europa”.