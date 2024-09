Medico accoltellato alla schiena senza motivo | denunciato 57enne

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 17 settembre 2024) Ennesima aggressione ai danni del personale sanitario si è verificata ieri a Bolzano, suscitando indignazione e preoccupazione. Undel reparto di psichiatria dell’Ospedale San Maurizio è stato ferito con una coltellatamentre si trovava in servizio. L’episodio ha avuto luogo per mano di un uomo di 57 anni, incensurato, che in passato era stato paziente dello stesso reparto ma che al momento non risultava ricoverato.Leggi anche: Dottoressa aggredita con un coltello mentre entra in ospedale: cerca di difendersi e viene feritaLeggi anche: Donna scivola e finisce su una barra di metallo di 50 cm: i medici la estraggono dal retto Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe colpito ilutilizzando un coltello da cucina. Fortunatamente, le ferite riportate dalsono risultate superficiali e non hanno messo in pericolo la sua vita.