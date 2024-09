Malattie simulate per non lavorare frode e peculato | tre carabinieri forestali di Reggio Emilia indagati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024), 17 settembre 2024 – False attestazioni,. Di questo sono accusati tredel Nipaaf didalla Procura reggiana diretta dal procuratore capo Calogero Gaetano Paci che per due di loro ha applicato la misura interdittiva della sospensione delle loro funzioni fino ad un anno, mentre l’altro militare è stato trasferito. L’inchiesta ha portato a fare luce su presunte irregolarità nella gestione dei turni di servizio, che avrebbero portato all’attribuzione di indennità non spettanti, con un danno erariale stimato in oltre 10mila euro. Tutto è scaturito da una rivelazione anticipata di informazioni riservate ad un imprenditore, riguardo un’ispezione imminente, per consentirgli di porre rimedio ad alcune carenze gestionali.