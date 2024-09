LIVE Italia-Francia 0-0 Mondiali hockey pista 2024 in DIRETTA | l’Italia fatica nei primi minuti della ripresa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 17 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:40 L’riparte troppo lentamente. lane approfitta. 15:08 lasi divora l”1-0, ma che bella chiusura di Gnata 15:34 Fallo su Cocco che stava girandosi per sterzare verso la porta. Adesso il conto è di 8-8 16:10 Ipinazar ci prova dalla distanza su posizione centrale. Niente. 16:53 Bella chiusura di Gnata, l’adesso. 17:34 L’sta cercando di portare la pallina dietro porta, laha capito il nostro modus operandi. Momento topicopartita. 18:25pericolossima! Carlo DI Benedetto spinge e conclude dopo un’azione velocissima. Fortuna per noi nulla di fatto. Entra anche Gavioli. 19:25 Ci prova ancora Verona che prende i pattini avversari. Attenzione a non essere troppo prevedibili. Si rischia di lasciare spazi aperti. Entra Cocco, si cerca la sua fantasia.